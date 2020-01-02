وفيات يوم الخميس 2 يناير 2020

راقية علي حمود الحملي، 82 عاما، «شيعت»، رجال: الروضة، شارع مشاري الروضان، ق4، ديوان معيوف مجلي، ت: 55882961، نساء: الروضة، ق3، ش35، م13، ت: 69999632, 99608017.

منيرة خلف النجار، زوجة/عبدالله عيسى الحنيان، 62 عاما، «شيعت»، رجال: العدان، ق2، ش7، م16، ت: 97599992، نساء: القادسية، ق9، ش97، م12، ت: 66777786.

بيبي موسى عبدالله العبدالله، أرملة/ عبدالرزاق إبراهيم البصير، 81 عاما، «شيعت»، رجال: حسينية الأوحد، المنصورية، ق1، ش جاسم الوزان، م7، ت: 99613784، نساء: العديلية، ق3، ش36، م7، ت: 99600332.

عايض مطلق الهدباني المطيري، 57 عاما، «يشيع غدا بعد صلاة الجمعة»، رجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 55405392، نساء: القرين، ق1، ش30، م21.

مشاري أحمد مشاري الضبيبي، 16 عاما، «يشيع غدا بعد صلاة العصر»، رجال: الخالدية، ق3، شارع عبدالله خلف السعيد، م28، ت: 90919789، نساء: العارضية، ق9، ش1، م5، ت: 24883437.

محمد طلال أحمد الحساوي، 16 عاما، «يشيع غدا بعد صلاة العصر»، رجال: القرين، ق4، ش23، م33، ت: 97574400، نساء: الروضة، ق1، شارع عبدالرزاق العدواني، م4، ت: 99599673.

أحمد عبدالله فهاد الميع، 67 عاما، «يشيع غدا بعد صلاة العصر»، رجال: الصباحية، ق2، ش9، م205، ت: 99668822، نساء: المنقف، ق1، ش119، م49، ت: 55803803.