ليفربول يكتفي بثنائية في شباك شيفيلد بالبريميرليج

واصل ليفربول تحليقه في صدارة الدوري الإنجليزي، بالتغلب مساء اليوم الخيمس على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد، ضمن مباريات الجولة رقم 21 من البريميرليج.

وسجل هدفي ليفربول كل من محمد صلاح (4) وساديو ماني (64)، وبتلك النتيجة، رفع الليفر رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد شيفيلد عند 29 نقطة في المركز الثامن.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة من خلال افتتاح التسجيل في الدقيقة الرابعة، بعدما تلقى روبرتسون كرة بينية مميزة من فان دايك، ليرسل بعدها كرة عرضية أرضية لصلاح داخل منطقة الجزاء، الذي سدد كرة أرضية سكنت شباك الحارس هندرسون.

وأتى الرد من شيفيلد في الدقيقة السابعة، بتسديدة قوية من قبل ماكجولدريك من خارج منطقة الجزاء، أبعدها أليسون إلى ركلة ركنية.

وكاد صلاح أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 11، بعدما تقلى كرة بينية متقنة من هندرسون داخل منطقة الجزاء، ليسدد بيمناه كرة قوية، تألق هندرسون في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وانطلق ماني في الجانب الأيسر حتى وصل إلى منطقة الجزاء، ليمرر بعدها إلى فينالدوم، الذي سدد كرة علت العارضة في الدقيقة 19.

وواصل ليفربول زحفه تجاه مرمى شيفيلد، حيث مرر ماني كرة رائعة لصلاح في الدقيقة 29 داخل منطقة الجزاء، ليسدد بعدها كرة قوية أبعدها الحارس إلى ركلة ركنية.

وانخفض مستوى المباراة في الدقائق التالية، مع اكتفاء ليفربول بالاستحواذ على الكرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف دون رد.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني بالسيطرة التامة على الكرة، وفي الدقيقة 56 أطلق فيرمينو صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وفي الدقيقة 60، أرسل صلاح كرة عرضية مرت من أمام فان دايك ودفاع شيفيلد، لتصطدم بالقائم، قبل أن يمسك بها الحارس هندرسون.

وهيمن ليفربول على الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني بصورة تامة، ووصل الاستحواذ على الكرة إلى 72%، ولم يشكل شيفيلد أي خطورة تذكر على مرمى أليسون.

وسجل ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 64، بعدما انطلق ماني في الجانب الأيسر، ومرر الكرة إلى صلاح، الذي أعادها إلى السنغالي من جديد لينفرد بهندرسون، ليسدد كرة تصدى لها الحارس في المرة الأول، قبل أن يتابعها ماني من جديد في الشباك.

وسدد صلاح بعدها كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 68، أخرجها هندرسون إلى ركلة ركنية.

وبحلول الدقيقة 70، وصل عدد محاولات ليفربول في المباراة إلى 16 محاولة، مقابل محاولتين فقط لشيفيلد، مما يظهر السيطرة التامة للريدز على مجريات المباراة.

وسدد ماني كرة قوية من من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 73، تصدى لها حارس شيفيلد.

وأجرى كلوب التبديل الأول لليفربول في الدقيقة 78، بخروج ماني ونزول أوريجي بدلًا منه.

وكان شيفيلد قريبًا من تسجيل هدفي شرفي في المباراة في الدقيقة 87، بعدما أرسل أوكونيل كرة عرضية أرضية متقنة لمكبورني الخالي من الرقابة تمامًا داخل منطقة الجزاء، إلا أنه سدد بغرابة كرة ضعيفة في يد أليسون.

ودفع كلوب بورقته الثانية في الدقيقة 88 بنزول لالانا على حساب روبرتسون، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أخرج كلوب صلاح ودفع بإليوت بدلًا منه، لتنتهي المباراة بعدها بفوز ليفربول بهدفين دون رد.