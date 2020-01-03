التلفزيون العراقي يعلن مقتل قاسم سليماني.. والحشد تقر

أقر متحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي، فجر الجمعة، مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، والقيادي البارز في الميليشيا أبو مهدي المهندس في قصف استهدف موكبهما بالقرب من مطار بغداد الدولي، وذلك بعد أن أعلن التلفزيون العراقي الرسمي نبأ مقتلهما.

واتهم متحدث باسم ميليشيا الحشد الشعبي أميركا وإسرائيل بأنهما وارء مقتل سليماني والمهندس، بحسب تعبيره.

فيما أفاد مسؤولون أميركيون لوكالة رويترز بأن واشنطن نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في بغداد، الجمعة.

بدورها، تناقلت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي توتير صورة لجثة وأكدت أنها تعود لسليماني.