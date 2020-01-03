من هو إسماعيل قاآني.. قائد فيلق القدس الجديد؟

في أخبار إيران، أعلنت إيران، الجمعة، تعيين العميد إسماعيل قاآني، قائدا لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وذلك خلفا للجنرال قاسم سليماني.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية، برقية للمرشد الإيراني علي خامنئي ، جاء فيها أنه إثر مقتل سليماني ، أحيل منصب قيادة قوة القدس في حرس الثورة إلى القائد العميد إسماعيل قاآني ، الذي يعد من أبرز قادة الحرس الثوري في حرب السنوات الثمانية بين العراق وإيران في ثمانينيات القرن الماضي.

واعترفت البرقية أيضا بتدخل قاآني في شؤون دول الجوار، بالقول إنه “كان إلى جانب سليماني في المنطقة”.

وأضافت: “إن الخطط هي ذاتها المعتمدة في عهد سليماني”، داعية “جميع الكوادر في هذه القوة إلى التعاون مع القائد قاآني”.

ويعتبر قاآني الرجل الثاني في الحرس الثوري بعد سليماني، وعرف بتصريحاته الداعمة للتدخل في شؤون دول المنطقة، خاصة سوريا.

وفي تصريحات سابقة له، أكد قاآني استمرار تدخل بلاده في الأحداث التي تشهدها سوريا منذ نحو 8 سنوات، واعتبر أن “الحرب في سوريا مصيرية”، مؤكدا أنها “ستستمر لأنها حرب هوية ووجود”، وذلك بالرغم من الأوضاع الداخلية الرديئة التي يعيشها المواطنون في إيران بسبب الفساد والاضطهاد وسوء الأوضاع الاقتصادية.

من جانبه، دعا خامنئي إلى حداد لمدة 3 أيام بعد مقتل سليماني، متوعدا بـ”انتقام عنيف”، وقال: “ينتظر المجرمين قتلة سليماني انتقام عنيف”.