قبل عامين.. رسالة تجاهلها سليماني وتنبأت بمصيره

دفع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، ثمن تجاهله لرسالة من وزير الخارجية الأميركي قبل عامين”غاليا”.

فوفقا لصحيفة “إكسبريس”، تجاهل سليماني رسالة تحذيرية من بومبيو ، في 2017، من التعرض للأشخاص والمصالح الأميركية في العراق .

وكان بومبيو قد كشف في ديسمبر 2017، أنه بعث رسالة لسليماني، مفادها أن الولايات المتحدة “ستحمله وستحمل إيران مسؤولية أي هجمات على المصالح الأميركية في العراق من قبل ميليشيات تابعة لهم”.

وقال بومبيو: “حرصنا على أن نكون واضحين بشكل كبير معه (سليماني) ومع القادة في إيران “، في تصريح كشف فيه إرسال الرسالة في 2017.

ووفقا لمساعد المرشد الإيراني علي خامنئي، محمد محمدي غولبايغاني، فأن سليماني تجاهل الرسالة، ورفض حتى قراءتها.

وقال سليماني وقتها: “أرفض استلام الرسالة وأرفض قراءتها. ليس لدي شيء أقوله لهؤلاء الأشخاص”، وفقا لغولبايغاني.

الولايات المتحدة نفذت تهديدها الذي جاء في رسالة ديسمبر 2017، وقتلت سليماني، بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنه مناصرون لإيران على السفارة الأميركية في العاصمة العراقية.