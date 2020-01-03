دعت السفارة الامريكية في بغداد اليوم الجمعة رعاياها الى مغادرة العراق فورا على خلفية مقتل قائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني في بغداد فجر اليوم.

وقالت السفارة في بيان انه بسبب التوترات المتصاعدة في العراق والمنطقة فانها تحث المواطنين الامربكيين على مغادرة العراق على الفور مفضلة ان تكون المغادرة عن طريق الجو وان تعذر ذلك فعلى الطرق البرية الى الدول الاخرى.

واشارت الى ان عملها القنصلي في بغداد قد تم تعليقه داعية جميع الامريكيين الى عدم مراجعتها حاليا والاستعاضة عن ذلك بمراجعة القنصلية الامريكية في اربيل حتى اشعار آخر.

وفي سياق متصل اعلنت وكالة الانباء العراقية بالفعل مغادرة جميع الموظفين الامريكيين لدى الشركات النفطية الى خارج العراق اليوم.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اكدت في وقت سابق اليوم ان الجيش الامريكي نفذ عملا دفاعيا حاسما قتل خلاله قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابومهدي المهندس.

كما نقل التلفزيون الحكومي الايراني عن المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي توعده ب “الانتقام” لسليماني.