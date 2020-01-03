الكويت يفوز على خيطان ويلاقي العربي في نهائي كأس ولي العهد

تأهل نادي (الكويت) إلى المباراة النهائية لبطولة (كأس سمو ولي العهد) ال27 لكرة القدم عقب فوزه المستحق على نظيره (خيطان) بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة الثانية ضمن الدور نصف النهائي للبطولة التي اقيمت مساء اليوم الجمعة.

وجاء الشوط الاول للمباراة التي اقيمت على استاد نادي (العربي) متوسط المستوى مع افضلية نسبية لحامل اللقب الكويت الذي سجل هدفه الاول عبر لاعبه يعقوب الطراروة في الوقت المحتسب بدل الضائع لهذا الشوط اثر رأسية متقنة.

وواصل (الكويت) هيمنته على اللقاء في الشوط الثاني ليضيف الهدف الثاني عبر لاعبه عبدالله البريكي في الدقيقة ال77 من المباراة كما ألغى له الحكم هدفا قبل ذلك بعد الرجوع الى تقنية (الفار) فيما لم يقدم (خيطان) ما يشفع له بالعودة للمباراة.

وبهذا الفوز ضرب نادي (الكويت) موعدا كبيرا مع نظيره (العربي) في نهائي البطولة يوم الثلاثاء المقبل بعد فوز (العربي) على (النصر) بهدف نظيف في المباراة الاولى في نفس الدور والتي أقيمت اليوم ايضا.