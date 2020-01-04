بدء مراسم تشييع قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد

بدأت في بغداد اليوم السبت مراسم تشييع قائد قيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اللذين قتلا في غارة لطائرة درون أميركية فجر أمس الجمعة بعد خروجهما من مطار بغداد الدولي.

وانطلق التشييع من مطار المثنى، ويجري التشييع حاليا في حي الكاظمية في بغداد، قبل أن تنظم مراسم تشييع وطنية في المنطقة الخضراء بحضور عدد من القادة العراقيين.

ونقلت نعوش العراقيين الخمسة إلى الكاظمية على سيارات بيك – آب رفعت عليها أعلام عراقية وسارت بين الحشد الذي ارتدى المشاركون فيه ملابس سوداء. ورفعت على السيارات التي تنقل القتلى الإيرانيين أعلام إيران. ورفع عدد من المشاركين في الحشد صورا للمرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وتجمع آلاف العراقيين وهم يهتفون “الموت لأميركا”.

من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الفراغ الذي تركه القائد سليماني لايمكن ملؤه بسهولة، لأنه لم يكن فقط قائدا للعمليات العسكرية ومخططا رئيسيا لها، بل أيضا شخصية سياسية واستراتيجيا متميزا لا نظير له.