دعت بريطانيا اليوم السبت رعاياها إلى تجنب السفر إلى العراق وإيران الا للضرورة القصوى وذلك عقب مقتل قاسم سليماني بغارة امريكية.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب في بيان صحفي انه عقب مقتل سليماني وتصاعد التوتر في المنطقة تقرر تحديث ارشادات السفر بالنسبة للمواطنين البريطانيين وحثهم على تجنب السفر كلية الى كل المناطق العراقية باستثناء (كردستان) التي يفضل عدم السفر اليها الا للضرورة.

وأضاف ان القرار يشمل إيران أيضا ولكن بأقل حدة حيث ينصح بعدم السفر اليها الا للضرورة الملحة داعيا جميع الرعايا البريطانيين في المنطقة الى توخي الحيطة والحذر ومتابعة تطورات الأوضاع عبر وسائل الإعلام.

وأكد راب ان وزارته تتابع تطورات الأحداث عن كثب وستقوم بتحديث ارشادات السفر مجددا عندما تقتضي الحاجة ذلك.

يذكر ان الولايات المتحدة اكدت امس الجمعة وقوفها وراء الغارة الجوية التي أدت الى مقتل سليماني في بغداد.