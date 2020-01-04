وفيات يوم السبت 4 يناير 2020

عايشة صالح جوهر، أرملة،حسن بن مبارك الرشدان، 79 عاما، «شيعت»، رجال: الروضة، ق2، صالة دسمان، ت: 99932323، نساء: الزهراء، ق8، ش822، م31.

جاسم محمد عبدالعزيز الحوقل، 87 عاما، «شيع»، رجال: قرطبة، ق1، ش5، م38، ت: 99889746، نساء: أبوفطيرة، ق7، ش169، م218، ت: 99591252.

يعقوب محمد علي حياتي، 72 عاما، «شيع»، رجال: الدسمة، ق5، شارع سالم الدويلة، ديوان علي المتروك، ت: 99771786، نساء: مشرف، ق1، ش5، م5.

يحيى عبدالرحمن صالح الشايع، 53 عاما، «شيع»، رجال: الخالدية، ديوان عبدالله الشايع، ق3، ش32، م2، ت: 97926670، نساء: الخالدية، ق3، ش32، م4، ت: 97338555.

نزار أحمد إبراهيم أحمد البغلي، 49 عاما، «شيع»، رجال: ديوان البغلي، النزهة، شارع دمشق، ت: 55697909، نساء: المنصورية، ق1، ش10، م9، ت: 99701199.

أحمد عبداللطيف سلطان ماجد بورسلي، 46 عاما، «شيع»، رجال: الشامية، ديوان بورسلي، ت: 66216100، نساء: السلام، ق1، ش106، م15.

محمد ياسين حاجيه حسين، 96 عاما، «شيع»، رجال: مسجد مقامس، الرميثية، ق10، ت: 66055507، نساء: حسينية أم البنين، الرميثية، ق9، مقابل الدائري الخامس، عصرا فقط.

أسماء يوسف الجارالله الجارالله، زوجة،خالد العبدالكريم المنيس، 74 عاما، «تشيع بعد صلاة عصر الغد»، رجال: عبدالله السالم، ديوان الجارالله، ق3، شارع بن عباس، ت: 22545090، نساء: عبدالله السالم، ق3، ش31، م10، ت: 22574477.

سلمى ياسين علي، أرملة،بدر مشلح الصهيبي المطيري، 72 عاما، «تشيع بعد صلاة عصر الغد»، رجال: بالمقبرة فقط، ت: 99751713، نساء: الفردوس، ق5، ش1، ج7، م2، ت: 55550980.

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