بكتابات تهدد بقتل المسلمين.. تخريب واجهة مسجد في تشيكيا

خرّب مجهولون واجهة مسجد في برنو ثاني أكبر مدن تشيكيا في جنوب شرق البلاد، بكتابات هدّدوا فيها بقتل مسلمين، وفق ما أعلنت الشرطة اليوم السبت.

وكتب مجهولون بالتشيكية على الجدار الخارجي للمسجد: “لا تنشروا الإسلام في الجمهورية التشيكية! وإلا سنقتلكم”. وأعلن المتحدث باسم الشرطة المحلية بوهوميل مالاسيك: “نحقق منذ بعد ظهر الجمعة في قضية تخريب الأملاك هذه”. ويواجه من قام بعملية التخريب في حال إدانته عقوبة الحبس عاما واحدا.

وقال مدير الأوقاف الإسلامية في تشيكيا حسن الراوي: “نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، باعتباره تهديدا مباشرا. ليس هذا نداء من مجهول على شبكة الإنترنت”. وأضاف الراوي: “علينا أن ننظر إلى هذا الأمر في ضوء الاعتداءات التي طالت المساجد في العالم، كما أجواء الاضطهاد في الجمهورية التشيكية”.