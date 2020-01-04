النصر يتوج بالسوبر السعودي لأول مرة في تاريخه

توج النصر بكأس السوبر السعودي، بعد فوزه على التعاون بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، اليوم السبت، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

سجل هدف التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا بالدقيقة 18، فيما عدل للنصر نجمه وهدافه عبد الرزاق حمد الله بالدقيقة 58.

حضرت البداية القوية من قبل النصر حينما استغل حمد الله خطأ مدافع التعاون وانفرد بالحارس كاسيو ولكنه سددها وتألق حامي عرين السكري، أعقبه بيتروس بتسديدة مرت بعيدا عن المرمى التعاوني، وسط محاولات لإحداث الخطورة.

بعد ذلك شكل الفريق التعاوني خطورة كبيرة، وسجل هدف التعاون بالدقيقة 18، عن طريق رأسية للكاميروني لياندر تاوامبا، بعد متابعته ركنية متقنة نفذها هيلدون.

وترض تاوامبا لإصابة قوية بالدقيقة 25 بعد تدخل من عبدالله مادو، واستبدل بشكل اضطراري للإصابة وعوضه منصور المولد بالدقيقة 33.

واستعاد النصر سيطرته الكبيرة، وكاد سلطان الغنام يعدل بضربة رأسية ولكن الحارس كاسيو لم يجد صعوبة في التعامل معها.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب نيلد بترولينا، بعد ضربه عبد الرزاق حمد الله دون كرة، وذلك بعد عودته لتقنية الفيديو.

وحاول حمد الله بالدقيقة 39، بضربة رأسية بعد عرضية متقنة من نور الدين أمرابط، ولكن كاسيو كان في الموعد.

وواصل حمد الله إهدار الفرص الخطيرة بعد تمريرة ولا أروع من مواطنه أمرابط وتحرك مميز منه، ولكن الحارس كاسيو تألق بالدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أجرى التعاون تبديله الثاني، باستبدال منصور المولد ودخول ربيع سفياني في الدقيقة 46.

وأهدر سيدريك أميسي فرصة ذهبية بعدما وصلته عرضية أرضية مميزة من نيلدو بيترولينا، وهو بمفرده دون مضايقة، وأهدرها بشكل غريب بتسديدة بالقائم الأيمن، وخرجت لضربة مرمى، بالدقيقة 51.

وواصل النصر سيطرته الكبيرة، وكاد يضيف هدف التعادل الأول ولكن تسديدة جوليانو اصطدمت بالمدافع ومرت بجوار القائم لضربة ركنية.

وسجل عبد الرزاق حمد الله هدف التعادل للنصر، بعدما مر بمهارة من المدافع التعاوني طلال العبسي وتوغل داخل منطقة الجزاء ووضعها بمهارة بيمناه على يسار الحارس كاسيو بالدقيقة 58.

وفي الدقيقة 63، أجرى مدرب التعاون ثالث تغييراته بدخول أحمد عسيري وخروج فهد الرشيدي.

واستمرت السيطرة والخطورة النصراوية الكبيرة على الدفاع والمرمى التعاوني، ولكن الدقة غابت والتسرع حال دون تسجيل هدف ثاني.

وبالدقيقة 72، أهدر النيجيري أحمد موسى فرصة ذهبية بعد تمريرة حريرية من حمد الله لينفرد موسى بالحارس ويسدد الكرة ولكن تسديدته اصطدمت بالقائم الأيسر وخرجت لضربة مرمى.

ودخل فهد الجميعة بدلا من عوض خميس، كأولى التبديلات النصراوية.

وبالدقيقة 76، كاد ساندرو مانويل يسجل هدف التقدم الثاني للتعاون بعد تمريرة من أميسي، ليطلق مانويل تسديدة رائعة ضربت العارضة.

ورد عليه عبد الرزاق حمد الله بإهداره فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء بتسديدة وضعها بمحاذاة القائم الأيسر للحارس كاسيو.

وبالدقيقة 85، استبدل مدرب النصر فيتوريا، النيجيري أحمد موسى وأدخل عبد الفتاح آدم لاعب التعاون السابق.

المحاولات الخطيرة النصراوية لم تتوقف، ولكن الدفاع التعاوني بقيادة ريكاردو ماتشادو كان في الموعد.

وبالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وقف القائم الأيسر مع الفريق التعاوني في وجه البرازيلي جوليانو بعد تسديدة بيسراه بعد صناعة مميزة من حمد الله.

ورغم المحاولات الهجومية للنصر بالوقت المتبقي، ولكن التعادل بهدف لمثله حسم الوقت الأصلي، ليتم اللجوء لركلات الترجيح لتحديد الفائز.

وابتسمت ركلات الترجيح، لصالح النصر بعد الفوز على التعاون، بفضل براعة الحارس براد جونز (5-4).