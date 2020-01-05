وقعت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الاحد مع شركة قطر للبترول اتفاقية بيع وشراء طويلة الامد للغاز المسال تزود بموجبها (قطر للبترول) الكويت بنحو ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 15 عاما.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي انه وفقا للاتفاقية ستبدأ شحنات الغاز الطبيعي المسال الوصول لمحطة الاستقبال في مجمع الغاز الطبيعي المسال في ميناء الزور الكويتي اعتبارا من عام 2022 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بالكويت خاصة في قطاع توليد الكهرباء.

ونقل البيان عن وزير النفط وزير الكهرباء والماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور خالد الفاضل قوله “انه بناء على خطة الكويت الطموحة للنمو الاقتصادي وتأمين حاجتها المتزايدة من الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي جاء سعي مؤسسة البترول لاستيراد الغاز الطبيعي”.

واوضح الفاضل ان الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ رؤية الكويت المتمثلة في المحافظة على البيئة عبر تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء.

بدوره اعرب وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول سعد الكعبي عن تطلع بلاده لتوريد الغاز الطبيعي المسال بشكل موثوق ومعتمد عليه الى الكويت لعقود قادمة.

واضاف الكعبي ان الاتفاقية ستسهم في تعزيز العلاقات المتميزة بين قطر والكويت وذلك من خلال توريد الغاز الطبيعي المسال حتى ما بعد النصف الثاني من العقد المقبل.

واضاف ان “الاتفاقية تعكس متانة العلاقات القطرية الكويتية ودعم شراكتنا والتزامنا في دعم نموها واحتياجاتها” كما تبين المرونة والقدرات العالية التي تتميز بها (قطر للبترول) في توفير كميات الغاز الطبيعي المسال للكويت بما يوفر مرونة وامن الامداد لدعم نموها القوي.

ووقع الاتفاقية نيابة عن الكويت وزير النفط ووزير الكهرباء والماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور خالد الفاضل في حين وقعها نيابة عن قطر وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول سعد الكعبي وذلك في حفل خاص اقيم بهذه المناسبة في الكويت.

وتأسست مؤسسة البترول الكويتية عام 1980 كمظلة تنضوي تحتها جميع انشطة القطاع النفطي الكويتي ومملوكة بالكامل للدولة وتشمل انشتطها عمليات الاستكشاف والانتاج والتكرير داخل وخارج الكويت والتسويق والبتروكيماويات والنقل البحري.

اما (قطر للبترول) فهي شركة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في قطر على المدى البعيد وتغطي انشطتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محليا واقليميا ودوليا.