لص يقتحم منزل نانسي عجرم بغرض السرقة.. وزوجها يقتله

تعرض منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لمحاولة سرقة من شاب سوري، ولكن المحاولة فشلت لتصادف وجود زوجها الدكتور فادي الهاشم الذي فاجئه بإشهار المسدس في وجهه مطالبًا إياه بمغادرة المنزل، ما نتج عنه تبادل إطلاق للنار بين الطرفين، أسفر عن مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

وذكرت مصادر لبنانية قريبة من التحقيق في الحادث، إن محمد حسن الموسى (مواليد العام 1989، سوري الجنسية)، قد دخل فجر اليوم الأحد، ملثّماً إلى فيلا الفنانةنانسي عجرمفينيو سهيلة كسروانبقصد السرقة، بعد تمكنه من التسلل ليلاً الى داخل المنزل مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.

وتابع السارق طريقه الى غرفة تنام فيها بنات عجرم، مهدّداً بقتل من يعترض طريقه بمسدسه يميناً ويساراً، وعندما أصرّ على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه عن ذلك، من دون هوادة، عندها عاجل السارق بطلقات نارية أدّت الى مقتله.

واعتبرت مصادر التحقيق أنّ زوج عجرم الذي هو قيد التحقيق، كان في حال الدفاع المشروع عن النفس، في اعتبار أنّ السارق اقتحم منزله وهاجم أفراد أسرته مسلَّحا بمسدس ليتبين بعد حصول الحادث أنه مسدس “خلبي” صوت.