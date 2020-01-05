وفيات يوم الاحد 5 يناير 2020

أمينة راشد علي سهل، أرملة، فهد جاسم العبدالهادي، 90 عاماً، شيعت، الرجال: الروضة ، ق 5 ، ش أحمد السبيعي ، م 5، النساء: بيان ، ق 7 ، ش الأول ، ج 9 ، م 14،ت: 99449977، 99663635، 99020385.

سبيكة أحمد محمد الغانم، 88 عاماً، شيعت، الرجال: الفيحاء ، ديوان الغانم ، ق 2، النساء: الدعية ، ق 4 ، ش المتوكل ، م 5، ت: 99898294،99812008.

طه محمد خلف مال الله، 83 عاماً، يشيع بعد صلاة عصر الاثنين، الرجال: بيان ، ق 6 ، ش 4 ، م 27، النساء: الشامية ، ق 8 ، ش عبدالله المجرن ، م 7، ت: 99585525.

فاطمة علي حسين محمد دشتي، أرملة، عبدالخضر حسن علي عبدال، 81 عاماً، شيعت، الرجال: مبارك العبدالله ، مسجد الوزان، النساء: بنيد القار ، حسينية عاشور، 99040450، 97778780

شريفه حمد عبدالعزيز الدارمي، 72 عاماً، تشيع في التاسعة صباح الاثنين، الرجال: قرطبة ، ق 2 ، ش الأول ، ج 2 ، م 49، النساء: الزهراء ، ق 6 ، ش 45 ، م 36، ت: 66463636.

بيبي باقر شعبان، 97 عاماً، تشيع في التاسعة صباح الاثنين، ميدان حولي ، الحسينية الاشكنانية، ت:99625661.

حمد منصور حجي حسن، 22 عاماً، تشيع بعد صلاة عصر الاثنين، رجال: ضاحية السلام ، ق 1 ، ش 127 ، م 37، نساء: الرميثية ، ق 3 ، ش 30 ، م 16،ت :55745577.

خالد سعود سعد الصواغ، 57 عاماً، يشيع بعد صلاة عصر الاثنين بمقبرة صبحان، رجال: عبد الله مبارك ، ق 2 ، ش 233 ، م 7، نساء: فهد الأحمد ، ق4 ، ش 42 ، م 24، ت:99787749،99254455.