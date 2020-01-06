أكد المديران الفنيان لفريقي العربي والكويت اليوم الاثنين جاهزية فريقيهما للمواجه المرتقبة بينهما في نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد ال27 المقررة غدا الثلاثاء على استاد جابر الدولي.

وقال مدرب نادي فريق العربي البوسني داركو نيستروفيتش في مؤتمر صحفي مشترك انه واثق بفريقه وبمجموعة اللاعبين الشباب الذين قدموا مستويات عالية في البطولة مضيفا انهم يملكون المهارات والامكانيات للبروز والظهور في النهائي.

وأشار الى ان هناك عدة غيابات في الفريق مجددا ثقته بفريقه وقدرته على الفوز وامتاع الجمهور الحاضر.

وأعرب عن احترامه لفريق الكويت وتاريخه وما يقدمة من مستوى كبير في المباريات مضيفا ان لديهم مجموعة من اللاعبين المميزين.

بدوره قال المدرب الوطني لنادي الكويت وليد نصار في المؤتمر ذاته ان فريقه يملك القدرات والامكانيات ويملك لاعبين جيدين مشيرا الى ان قيام الفريق بتدعيم صفوفه بلاعبين محترفين في الانتقالات الشتوية سيعطيه المزيد من الخيارات المتاحة.

واضاف ان العربي يعد فريقا كبيرا له قاعده جماهيرية ضخمة في الكويت اذ يملك لاعبين قادرين على الفوز قدموا اداء ممتازا خلال البطولة ما يصعب المهمة على الكويت.

واوضح ان فريقه اعد العدة بالصورة المناسبة من اجل تسجيل الفوز والحصول على الكأس مبينا انه سيركز على الهجوم واللعب السريع للحد من خطورة لاعبي العربي

وتأهل فريق العربي إلى نهائي البطولة بفوزه على فريق النصر بهدف مقابل لا شيء فيما بلغ الكويت النهائي بفوزه على خيطان بنتيجة 2-0.

يذكر ان اول مسابقة في بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم انطلقت في الموسم الرياضي 1993- 1994 ويعد القادسية اكثر الفرق تحقيقا للقب المسابقة بتسعة القاب.

ويتساوى الكويت والعربي في احراز اللقب بسبعة القاب لكل منهما في حين احرز نادي السالمية لقب البطولة مرتين وكاظمة مرة واحدة.