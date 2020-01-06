رصد فريق الطوارئ التابع للهيئة العامة للبيئة الكويتية اليوم الاثنين تلوثا عند ساحل مسنة (الوطية) بالقرب من مدينة الكويت بمساحة تقدر حوالي 20 متر مربع ناتج عن احدى السفن العابرة قرب الموقع بحسب البلاغ الوارد لها.

وقالت الهيئة في بيان صحفي انها وبعد استجابتها للبلاغ قام فريق الطوارئ بمعاينة الموقع واخذ القياسات الحقلية وجمع العينات اللازمة للتحاليل المختبرية كما قام بمعاينة احد المجارير والمخارج القريبة من الموقع إذ لم يتم رصد تلوث منها.

واضافت ان الفريق قام ايضا بالتنسيق مع عمليات خفر السواحل لمسح المنطقة البحرية المقابلة لمنطقة التلوث حيث لم يتم رصد اي تلوث داخل البحر مشيرة الى انه تم التنسيق مع وزارة المواصلات ومؤسسة الموانئ حول الحادثة لعمل اللازم.