شدد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو على ان بلاده “لا تسعى الى حرب مع ايران” وانها ملتزمة بوقف التصعيد في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان مساء امس الاثنين ان ذلك جاء خلال لقاء بومبيو مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان آل سعود في العاصمة واشنطن.

واضافت ان بومبيو ونائب وزير الدفاع السعودي بحثا قرار الرئيس ترامب الاخير باتخاذ اجراء دفاعي حاسم لحماية الافراد الامريكيين في الخارج.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اعلنت الجمعة الماضي أن الجيش الأمريكي نفذ عملا دفاعيا حاسما قتل خلاله قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.

كما نقل التلفزيون الإيراني عن المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية في إيران علي خامنئي توعده ب “الانتقام” لسليماني.