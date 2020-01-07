والدة سارق فيلا نانسي عجرم: جاء يطالب بحقه فقتلوه

ما تزال قضية اقتحام فيلا الفنانة نانسي عجرم حديث الساعة حتى بعد صدور حكم الإفراج عن زوجها الدكتور فادي هاشم، إذ تضاربت القصص والروايات حول نية السارق ومقتحم فيلا الفنانة، بأنه جاء ليطالب بحقه ولم ينوي السرقة أو القتل.‬

‫حيث انتشر تسجيل صوتي لوالدة القتيل محمد موسى، يوضح معلومات أكيدة حسب قولها قد تقلب ميزان القضية ليتحول اللص المجرم إلى ضحية. ‬

‫وحسب شبكة الشام الإخبارية، التي نشرت تسجيل صوتي لوالدته تقول فيه: ” قتلوا ابني.. حرقوا قلبي عليه، يا ابني، والله مفبرك كل هالفيديو، ارجعوا للفيديو، ابني نازل يأخذ حقو، يشتغل بجنينتهم السبت والجمعة، عم يشتغل وله حق عندهم، وين الكاميرات ليش تعطلت بهالليلة، عم يقول قتلته بغرفة البنات، كيف لقوه بالمطبخ، انصفوني دخيلكم”.‬

‫ومن جهة أخرى روى أصدقاء السارق أنه كان يعمل في حديقة الفنانة نانسي عجرم وأنه ذو سمعة جيدة، حسب موقع إخباري “جسر” وأشاروا بأن مستحقات مالية له كانت بحوزة أحد الحراس العاملين في الفيلا. حيث عمل الشاب محمد موسى كفني صياني وبستاني في حديقة الفنانة ولم يتم سداد المبالغ المترتبة له.‬

المصدر : البيان