وفيات يوم الثلاثاء 7 يناير 2020

زينب علي إبراهيم عبدالله الفرحان 35 عاماً «شُيعت» الرجال: المنصورية ، حسينية المشموم، النساء: الرميثية ، ق 9 ، شارع أسامة ابن زيد ، ج 93 ، م 38 ، مقابل الدائري الخامس مباشرة ، حسينية أم البنين، ت: 97923384 – 99427808.

أمينة محمود حسن 72 عاماً «شُيعت» الرجال: مشرف ، ق 4 ، ش 6 ، م 16، النساء: الجابرية ، ق 5 ، ش 2 ، م 29، ت: 96655567.

صاهود صعيجر صنهات العتيبي 75 عاماً «شُيع» الرجال: الرميثية ، ق 5 ، ش 51 ، م 16، النساء: مشرف ، ق 5 ، ش 11 ، ج 1 ، م 10، ت: 66558255.

لولوه محمد هندي الهندي أرملة، علي عبدالله سلطان السلاحي، 81 عاماً التاسعة صباح، غد الأربعاء، الرجال: الخالدية ، ق 1 ، ش 10 ، م 2، النساء: الخالدية ، ق 1 ، ش 10 ، م 1، ت: 66598779 – 99766597.

لطيفة خالد فهد الرشيد البدر زوجة، عبدالرحمن سيد عبدالمحسن الرفاعي، 87 عاماً التاسعة صباح، غد الأربعاء، الرجال: الشامية ، ق 6 ، شارع يوسف الغانم ، م 18 ، ديوان الرفاعي، النساء: الفنطاس ، ق 4 ، ش 2 ، م 40، ت: 97444415 – 99646311.

نجيبة سيد أحمد الشماع أرملة ، علي بن حسن القلاف، 87 عاماً «شُيعت» الرجال: مسجد البحارنة ، الدعية – النساء: حسينية حجي غانم – الدعية ، ق 4 ، شارع ابن سينا ، م 12، ت: 99811049.