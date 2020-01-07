احرز نادي الكويت لقب بطولة (كأس سمو ولي العهد) لكرة القدم ال27 للمرة الثامنة في تاريخه عقب فوزه على نظيره العربي بركلات الترجيح (3-2) في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء على (استاد جابر الدولي) برعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

وشهد الشوط الاول من اللقاء حذرا دفاعيا من الجانبين وانحصر اللعب مع مرور الوقت في وسط الملعب وحافظ اللاعبون من الفريقين على هدوئهم مع محاولات للهجوم لخطف هدف مبكر الا ان شباك الحراس كانت منيعة عليهم.

ومع انطلاق الشوط الثاني فرض الكويت إيقاعه على مجريات اللعب واحكم السيطرة على منتصف الملعب وشن عدة هجمات لخطف هدف وهدد مرمى العربي في اكثر من مناسبة الا ان كل محاولات الفريقين لم تكلل بالنجاح لينتهي زمن المباراة الأصلي بالتعادل دون أهداف.

وانتقلت المباراة الى الاشواط الاضافية التي شهدت عدة محاولات هجومية من الفريقين لم تكن فاعلة في ظل تألق وتماسك لاعبي الدفاع لتبقى النتيجة على حالها ليحتكم الفريقان بعد ذلك إلى ركلات الترجيح التي تألق فيها حارس الكويت بتصديه لثلاثة ركلات ساهمت بحسم البطولة لصالح فريقه.

وتفضل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بتسليم الكأس لقائد فريق نادي الكويت حسين حاكم وتسليم ميداليات المركزين الأول والثاني للاعبي الفريقين.

وتأهل نادي العربي إلى نهائي البطولة بفوزه على نادي النصر بهدف نظيف فيما فاز الكويت على نظيره خيطان بنتيجة (2-0).

يذكر أن أول مسابقة في بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم انطلقت في الموسم الرياضي 1993-1994 وكان القادسية آخر بطل لها وهو أيضا أكثر الفرق تحقيقا للقب المسابقة بواقع تسع مرات فيما أحرز الكويت اللقب ثمان مرات والعربي سبع مرات في حين أحرز نادي السالمية لقب البطولة مرتين وكاظمة مرة واحدة.