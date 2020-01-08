إعلان جنسيات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة فوق طهران

أعلنت كييف، الأربعاء، جنسيات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة الـ176 التي تحطمت بعيد إقلاعها في سماء العاصمة الإيرانية طهران.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز بوينغ 737 تحطمت بعيد إقلاعها من مطار الخميني في طهران ، في وقت مبكر الأربعاء.

وبحسب وزارة الخارجية الأوكرانية فإن جنسيات الضحايا على النحو التالي:

-82 إيرانيا -63 كنديا -11 أوكرانيا -10 سويديين -4 أفغان -3 ألمان -3 بريطانيين

وذكرت السفارة الأوكرانية في إيران أن معلومات أولية تشير إلى أن عطلا في المحرك، وليس هجوما بصاروخ أو عملا إرهابيا، تسبب في تحطم الطائرة.

وبسبب التوترات بين الولايات المتحدة و إيران ، سادت مخاوف بأن الأخيرة ربما أسقطت الطائرة عن طريق إطلاق صاروخ بالخطا أدى إلى تحطم الطائرة، خلال الضربة التي استهدفت قواعد أميركية في العراق فجر اليوم.