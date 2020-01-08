ظريف يشيد بالهجمات الصاروخية في العراق: يجب أن تحترم الولايات المتحدة إيران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الأمر متروك الآن للولايات المتحدة لكي “تعود إلى رشدها”، مشيدًا بالهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق، فجر الأربعاء، ردًا على الغارة الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني.

وأضاف ظريف في تصريحات للصحفيين في طهران، الأربعاء، “أظهرنا للجميع أننا لسنا الولايات المتحدة ولا نريد الحرب”، “الأمر متروك للولايات المتحدة لكي تعود الآن إلى رشدها وتوقف المغامرة في هذه المنطقة”.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن بلاده “لم تبدأ عملية التصعيد هذه، فقد شنت الولايات المتحدة حرباً اقتصادية على إيران”.

وأبرز ظريف، في تصريحاته للصحفيين، احتشاد الإيرانيين في مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني، ووصفه بانه “غير مسبوق” و”بحر من الإنسانية”.

ودعا وزير خارجية إيران، الولايات المتحدة إلى احترام بلاده، قائلًا “إذا أرادت (الولايات المتحدة) التعامل مع هذا الشعب، فعليها التعامل مع هؤلاء الأشخاص على أساس الاحترام، وليس على أساس التهديد، وليس على أساس العقوبات”.