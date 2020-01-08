أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (اير فرانس) اليوم الاربعاء تعليق جميع رحلاتها فوق المجال الجوي الايراني والمجال الجوي العراقي حتى اشعار اخر.

وقال ناطق باسم الشركة في تصريح صحفي ان قرار تعليق الرحلات الجوية للخطوط الفرنسية جاء بعد ساعات من قصف ايران قاعدة تضم جنودا امريكيين في العراق.

واضاف انه “على سبيل الاحتياط وفور الاعلان عن الضربات الصاروخية قررت (اير فرانس) تعليق كل رحلاتها في الأجواء الإيرانية والعراقية حتى اشعار آخر”.

واعلنت ايران فجر اليوم قصف قاعدة (عين الاسد) الجوية التي تضم جنودا امريكيين في العراق ردا على مقتل قاسم سليماني.