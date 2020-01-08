تنفي وكالة الانباء الكويتية (كونا) قطعيا صحة ماتم تداوله حول نشرها تصريحا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت.

وتؤكد الوكالة بأنها لم تبث اي خبر بهذا الشأن وتشدد على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والاخبار ونقلها والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية.

وتود لفت انتباه المشتركين وقراء النشرة على الموقع الالكتروني الى انه تم اختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وعليه فإن الوكالة تحتفظ بحقها القانوني في مساءلة أي جهة او شخص يثبت وقوفه وراء هذا الخبر غير الصحيح أمام القضاء.