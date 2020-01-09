وفيات يوم الخميس 9 يناير 2020

بدرية محمد عبدالله الهاجري، أرملة، ناصر خلف عبدالله الهاجري، 73 عاماً، شيعت،الرجال: السرة ، ق3 ، ش9 ، م18 ، ديوان منصور الهاجري، النساء: بيان ، ق11 ، ش1 ، ج1 ، م19، ت: 99123391، 25392215.

خالد خليفة الجاسم، 61 عاماً، شيع، لرجال: الزهراء ، ق1 ، ش120 ، م34، النساء: قرطبة ، ق1 ، ش5 ، م30، ت: 55233803، 55793333، 66445529،55551981.

منال إسماعيل حسين الكندري، 42 عاماً، شيعت، الرجال: ديوان الكنادرة ، الشعب، النساء: حطين ، ق3 ، ش309 ، م7، ت: 99544099.

خالد سعد الفرج محروس، 74 عاماً، شيع، لرجال: الروضة ، صالة دسمان، النساء: إشبيلية ، ق4 ، ش436 ، م17، ت: 99506644، 97804761.

ناصر معلث عوض سليمان الرشيدي، 64 عاماً، شيع، الرجال: العزاء في مقبرة الصليبخات فقط، ت: 66779889.

كريمة سيد عبده عصفور، أرملة، خليفة خلف اليتامى، 82 عاماً، بعد صلاة عصر الجمعة، الرجال: اليرموك ، ق3 ، ش3 ، م43، النساء: الخالدية ، ق4 ، شارع عبدالله خلف السعيد ، م63،ت: 99712910، 97223002.

أسماء صالح غازي الهاجري، زوجة، عبدالرحمن مفلح غازي الهاجري، 37، شيعت، الرجال: الصليبخات ، ق4 ، ش116 ، ج5 ، م51، النساء: الدوحة ، ق1 ، ش4 ، م26، ت: 97116100،95522544.

محمد سويلم عبدالله العازمي، 18 عاماً، شيع، ضاحية صباح السالم ، ق 9 ، ش 2، م 36 ، ج 21، ت: 99881931، 99067690.

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