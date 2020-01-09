محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 10 يناير 2020

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
10 يناير 2020

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 20°
الحرارة الصغرى: 07&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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