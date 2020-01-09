حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 10 يناير 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 20°

الحرارة الصغرى: 07°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.