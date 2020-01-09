صدمة في توتنهام بسبب إصابة هاري كين

كشف نادي توتنهام الإنجليزي عن “الأخبار السيئة”، المتمثلة بمدة غياب نجم الفريق هاري كين، الذي سيبتعد عن الملاعب لمدة أطول مما كان متوقعا.

وسيغيب هداف توتنهام الإنجليزي هاري كين عن الملاعب حتى أبريل المقبل، بعد كشف فريقه الخميس عن حاجته لجراحة لعلاج تمزق في أحد أوتار العضلات الخلفية لفخذه الأيسر.

وتعرض المهاجم كين لإصابته عندما كان يحاول التسديد خلال خسارة فريق شمال لندن ضد ساوثهامبتون يوم رأس السنة في الدوري المحلي.

وقال توتنهام في بيان: “بعد تقييم مستمر من طاقمنا الطبي على مدى الأسبوع الماضي، نؤكد أن هاري كين سيخضع لجراحة لإصلاح تمزق في وتر العضلات الخلفية لفخذه الأيسر… قرار إجراء الجراحة لا يتوقع أن يؤثر على الإطار الزمني لفترة غياب قائد منتخب إنجلترا، مع توقع عودته إلى التمارين في أبريل” أي قبل شهرين من كأس أوروبا 2020.

وستبعد الإصابة كين عن مواجهات السبيرز أمام ليفربول ومانشستر سيتي وتشلسي، بالإضافة للقاء دور الـ16 من دوري أبطال أ وروبا أمام لايبزغ الالماني.

وتمثل هذه الإصابة ضربة موجعة لحظوظ مورينيو وتشلسي بالتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يبتعد بفارق 6 نقاط حاليا عن تشلسي صاحب المركز الرابع.