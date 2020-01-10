أتلتيكو يصعق برشلونة في لقاء مجنون ويبلغ نهائي السوبر

حقق أتلتيكو مدريد، انتصارًا مثيرًا على نظيره برشلونة بنتيجة (3-2)، مساء اليوم الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

سجل ثلاثية أتلتيكو مدريد، كوكي وموراتا من ركلة جزاء وكوريا في الدقائق 46 و81 و86، فيما أحرز ثنائية برشلونة، ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان في الدقيقتين 51 و62.

وضرب الروخي بلانكوس موعدًا في النهائي مع الجار اللدود ريال مدريد، والذي سيُقام الأحد المقبل.

بدأ أتلتيكو مدريد المباراة بضغط شديد، حيث سدد موراتا كرة سهلة أمسك بها حارس برشلونة نيتو في الدقيقة 3، وتكرر الأمر بتسديدة قوية في الدقيقة 5، من خارج منطقة الجزاء عبر توماس بارتي.

أول رد من برشلونة، جاء في الدقيقة 8، حيث استقبل أرتورو فيدال تمريرة في منطقة الجزاء من زميله سيرجي روبيرتو، وسدد لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر للحارس أوبلاك.

واستحوذ برشلونة على الكرة، بينما تراجع أتلتيكو مدريد بالكامل إلى الخلف، للاعتماد على الهجمات المرتدة.

وكاد ميسي أن يُسجل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 21، حيث استقبل تمريرة بالكعب في منطقة الجزاء

من زميله جوردي ألبا، وسدد لكن الحارس أوبلاك تصدى ببراعة.

ومرر لويس سواريز كرة سحرية لزميله أنطوان جريزمان في منطقة جزاء أتلتيكو مدريد، وانفرد بالحارس أوبلاك، والذي تصدى ببراعة لتسديدة المهاجم الفرنسي في الدقيقة 40.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، مع أفضلية لبرشلونة في السيطرة والاستحواذ على مجريات اللعب.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع سيميوني بكوكي بدلًا من هيكتور هيريرا، ونجح البديل بعد 20 ثانية من انطلاق الشوط في تسجيل هدف التقدم للأتلتي، حيث استقبل تمريرة من كوريا وسدد على يمين حارس برشلونة.

وسجل ليونيل ميسي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 51، حيث تسلم تمريرة في منطقة الجزاء من لويس سواريز، وسدد أقصى يمين الحارس أوبلاك.

وحاول ميسي أن يُضيف الهدف الثاني في الدقيقة 54، حيث تلقى الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد بقوة على الحارس أوبلاك الذي تصدى للكرة على مرتين.

ونجح البرغوث في إضافة الهدف الثاني لبرشلونة، في الدقيقة 59، لكن حكم المباراة ألغاه بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد على ميسي.

وسجل أنطوان جريزمان الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 62، حيث سدد سواريز كرة تصدى لها الحارس أوبلاك، لترتد أمام جريزمان الذي سدد بالرأس في الشباك.

وقرر سيميوني الدفع بثاني التغييرات، بإشراك فيتولو بدلًا من لودي، وأخيرًا ماركوس يورنتي بدلا من كوكي.

وسجل بيكيه الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 74، حيث أرسل ميسي كرة في العمق من ركلة حرة غير مباشرة، إلى فيدال الذي مرر إلى بيكيه الذي سدد في الشباك، لكن حكم المباراة ألغاه أيضًا بداعي التسلل.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أتلتيكو، بسبب تدخل الحارس نيتو على فيتولو، وانبرى لتنفيذها ألفارو موراتا، الذي سجل الهدف الثاني للروخي بلانكوس في الدقيقة 81.

ودفع إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، بتبديله الأول في الدقيقة 86، بإشراك راكيتيتش بدلًا من بوسكيتس.

واقتنص كوريا الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 86، حيث تلقى تمريرة من موراتا وانفرد بالحارس نيتو، حيث سدد كرة لم ينجح الحارس في التصدي لها.

وكاد يورنتي أن يُسجل الهدف الرابع في الدقيقة 90، حيث تقدم بالكرة من وسط الملعب، وسدد بقوة لكن الحارس نيتو حولها إلى ركنية، لتنتهي المباراة بفوز الأتلتي 3-2.