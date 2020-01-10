اليابان تأمر بنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط

أمر زير الدفاع الياباني تارو كونو، الجمعة، بنشر سفينة حربية وطائرتي دورية من طراز “بي-3 سي” في الشرق الأوسط، لحماية السفن التي تجلب البضائع إلى اليابان.

وقال كونو للصحفيين، إن طائرتي الدورية ستغادران اليابان السبت، وتبدآن عملياتهما في 20 يناير.

وأضاف المسؤول الياباني أن المدمرة ستغادر البلاد متجهة إلى المنطقة في الثاني من فبراير، وتبدأ دورياتها في وقت لاحق من الشهر، حسبما نقلت ” رويترز “.

وكان يتعين على كونو إصدار أمر خاص لنشر القوات، للسماح لها باستخدام الأسلحة ، لحماية السفن المعرضة للخطر.