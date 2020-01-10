أعلنت الخطوط الجوية النمساوية اليوم الجمعة أنها أوقفت رحلاتها الى إيران مشيرة إلى أنها اتخذت ذلك القرار لأسباب امنية.

وقالت شركة الخطوط النمساوية في بيان صحفي انه بسبب “التقييم المتغير للوضع الامني وخاصة في الاجواء فانه تم إلغاء هذه الرحلات اعتبارا من اليوم الجمعة”.

واشارت الخطوط الجوية النمساوية وهي من ضمن مجموعة (لوفتهانزا) للطيران إلى أن المجموعة تقوم حاليا بتقييم الوضع الامني في الموقع بصورة مستمرة بالتعاون مع السلطات الايرانية والدولية.

واوضحت الشركة انه بمجرد الانتهاء من تقييم الوضع فإنها ستقرر فيما اذا كانت ستستأنف رحلاتها الجوية الى ايران مرة اخرى مؤكدة ان امن وسلامة الركاب يظلان في مقدمة اولوياتها.

وكانت طائرة اوكرانية من طراز (بوينغ 737) سقطت الاربعاء الماضي بعد دقائق قليلة من اقلاعها من طهران ما ادى الى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا من بينهم اوكرانيون ورعايا من جنسيات اجنبية.

ووصل فريق من الخبراء الاوكرانيين الى طهران للمشاركة في التحقيقات في ظل اعلان مجلس الامن القومي والدفاع الاوكراني ثلاث فرضيات لتحطم الطائرة هي اصابتها بصاروخ (ارض – جو) او تعرضها لتفجير ارهابي او انفجار محركها لاسباب تقنية.