هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطاناً لعُمان

أدى هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد اليمين القانونية صباح السبت أمام مجلس عُمان، سلطاناً لعمُان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.

وأعلن التلفزيون العماني تنصيب هيثم بن طارق بن تيمور سلطانا للبلا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطان هيثم بن طارق، تأكيده على المضي قدماً على النهج السامي للسلطان قابوس بن سعيد في تطوير وتقدم السلطنة.

يذكر أن سلطان عُمان الجديد، هو ابن عم السلطان قابوس، تولى منصب وزير الثقافة والتراث منذ 2002، كما تولى مناصب في وزارة الخارجية بين عامي 1986 و2002.

وتولى السلطان هيثم العديد من المناصب في عُمان، فسبق وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية “عمان 2040” ثم وزيرا للتراث والثقافة منذ فبراير 2002، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض.

كما تولى رئاسة الاتحاد العُماني لكرة القدم بين عامي 1983 و198، وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.