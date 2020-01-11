ايران: صواريخ أطلقت للأسف عن طريق الخطأ أدت إلى تحطم ⁧‫#الطائرة_الأوكرانية‬⁩

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت أن بلاده تشعر بأسف “عميق” لإسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية، معتبراً ذلك “مأساة كبرى وخطأ لا يغتفر”.

وكتب روحاني في تغريدة على تويتر “التحقيق الداخلي للقوات المسلحة خلص إلى أن صواريخ أطلقت للأسف عن طريق الخطأ أدت إلى تحطم الطائرة الأوكرانية وموت 176 شخصاً بريئاً”، موضحاً أن “التحقيقات مستمرة لتحديد” المسؤولين “وإحالتهم على القضاء”.

بدوره قدّم وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف “اعتذارات” بلاده عن كارثة طائرة البوينغ الأوكرانيّة، بعد اعتراف القوّات المسلّحة الإيرانيّة بأنّ الطائرة أُسقِطت خطأ.

وكتب في تغريدة على تويتر أنه “يوم حزين”. إلا أنه ألمح بشكل غير مباشر إلى تسبب الولايات المتحدة بتلك المأساة بعد تصاعد التوتر والتهديدات التي أطلقها مسؤولوها، كاتباً “خطأ بشريّ في فترة الأزمة التي تسببت بها نزعة المغامرة الأميركية أدّيا إلى الكارثة”.

إلى ذلك، عبر عن “أسفه العميق واعتذاراته وتعازيه للشعب الإيراني وعائلات الضحايا والأمم الأخرى التي تضرّرت” من المأساة.

إحالة المسؤول إلى القضاء

يأتي هذا بعد أن أقرت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية في وقت سابق السبت أن الطائرة أسقطت عن غير قصد جراء خطأ بشري، وأكدت في بيان أن “المسؤول” عن إسقاط طائرة البوينغ الأوكرانية التي تحطمت الأربعاء في طهران ما أسفر عن سقوط 176 قتيلا، سيحال “فورا” على القضاء العسكري.

كما قالت في بيانها “نؤكد لكم أنه بمواصلة إصلاحات أساسية في الإجراءات العملانية على مستوى القوات المسلحة، سنجعل تكرار مثل هذه الأخطاء مستحيلا”.

دعوة روسية لاستخلاص العبر

على صعيد متصل، رأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي كونستانتيت كوساتشيف السبت أن على إيران التي اعترفت بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن غير عمد “استخلاص العبر” من هذه المأساة.

وقال كوساتشيف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية انترفاكس “إذا لم يثبت تحليل الصندوقين الأسودين وأعمال التحقيق أن الجيش الإيراني فعل ذلك عمدا، وليس هناك سبب لذلك، يجب إغلاق الحادث. على أمل أن يكون قد تم استخلاص العبر وأن تتخذ كل الأطراف إجراءات مناسبة”.

يذكر أن أغلب ضحايا طائرة البوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، إيرانيون وكنديون، لكن يوجد بينهم 11 أوكرانيا تسعة منهم يمثلون فريق الطائرة.

وكانت إيران أكد الجمعة استحالة سقوط الطائرة بصاروخ رداً على تقارير عدة أكدت العكس، فضلاً عن زعماء غربيين.