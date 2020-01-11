اعلنت وزارة التربية الكويتية اليوم السبت ترحيل اختبارات الصف ال12 الى يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين.

واوضحت الوزارة في بيان لها ان ذلك جاء بعد امر حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام وتعطيل جميع الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم حدادا على وفاة المغفور له بأذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد.

وقالت الوزارة ان اختبار القسم العلمي احياء والقسم الادبي تاريخ العالم الحديث والمعاصر سيكون يوم الثلاثاء المقبل بينما يشهد يوم الاربعاء اختبار القسم الادبي مادة الاحصاء.