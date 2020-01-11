وفيات يوم السبت 11 يناير 2020

جمال عباس سليسل القلاف 60 عاماً «شُيع» الرجال: مسجد البحارنه ، منطقة الدعية، النساء: الرميثية ، ق 12 ، ش 126 ، م 32، ت: 60329777.

سلمان حسن محمد البقشي 74 عاماً «شُيع» الرجال: المنصورية ، ق 2 ، حسينية آل ياسين، ابتداء من يوم الاحد عصرا، النساء: المنصورية ، ق1، ش11 ، م25، ت: 99446945 – 99522314 – 90001806.

غازي عبدالرحمن ناصر العيسى 73 عاماً «شُيع» الرجال: الفيحاء ، ق9 ، ش 92 ، ديوان العيسى، النساء: قرطبة ، ق3، ش 5، م 39، ت: 94094114 – 99043327.

يوسف إبراهيم يوسف اليوسف 43 عاماً «شُيع» الرجال: الاندلس ، ق9، ش2، م255، النساء: الجابرية ، ق7، ش11، م28، ت: 99787391 – 99898241.

وجيهه علي الصراف أرملة ، مجيد حجي سلمان البقصمي، 84 عاماً «شُيعت» الرجال: مسجد الوزان ، مشرف، النساء: ضاحية عبدالله السالم ، ق1، ش11، م10، ت: 99374947.

يعقوب يوسف علي العون 61 عاماً «شُيع» الرجال فقط : العديلية ، ق3 ، شارع الرائد، ديوان العون، ت: 99014646 – 99341341.

مطره بلال عبدالله أرملة ، راشد بن سعيد الشتيلي، 85 عاماً «شُيعت» الرجال: عبدالله المبارك ، ق 2 ، ش 5 ، م 34، النساء: القرين ، ق 1 ، ش 2 ، م 1، ت: 51125259 – 97322973 – 60609292.