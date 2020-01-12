تقارير : تشافي مدربا لبرشلونة خلال ساعات

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن تشافي هيرنانديز، مدرب السد، بات قريبا جدا من تولي القيادة الفنية للبارسا بالموسم الحالي خلفًا لإرنستو فالفيردي.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة وصل لمرحلة متقدمة جدًا في المفاوضات مع تشافي، وقد يتم الإعلان عن التعاقد معه خلال ساعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن نقاط الاختلاف بين الطرفين يتم مناقشتها حاليًا، موضحة أنه يتم تجهيز العقد الذي سيمتد مبدئيًا حتى 2022.

يذكر أن تحرك أوسكار جراو المدير التنفيذي لبرشلونة وإريك أبيدال السكرتير الفني، للتعاقد مع تشافي، جاء عقب خسارة البارسا أمام أتلتيكو بنتيجة 2-3 في نصف نهائي السوبر الإسباني.

وسبق أن قالت تقارير إسبانية إن الخلاف بين تشافي وبرشلونة يدور حول وقت تولي المهمة الفنية للبارسا سواء في منتصف الموسم الحالي أو بالصيف المقبل.