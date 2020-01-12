الحرس الثوري : نعتذر ونشعر بالخجل بسبب تحطم الطائرة الأوكرانية

أعرب الحرس الثوري الإيراني عن أسفه لإسقاط الطائرة الأوكرانية، قائلًا: «نعتذر ونشعر بالخجل بسبب تحطم الطائرة الأوكرانية».

وقال، حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد، إن «إسقاط الطائرة الأوكرانية حدث نتيجة الارتباك»، مشيرًا إلى أن «التحقيقات وراء تأخر إعلان سبب تحطم الطائرة الأوكرانية».

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، مسؤوليته الكاملة عن حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، وأسفر عن تحطمها ومصرع جميع من كانوا على متنها، وعددهم 167 راكبًا بالإضافة إلى تسعة أفراد من طاقمها.