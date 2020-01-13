أعلنت السلطات النيوزلندية اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة الوفيات في بركان (الجزيرة البيضاء) الذي ثار الشهر الماضي الى 20 قتيلا بمن في ذلك شخصان لم تتمكن السلطات من انتشال جثتيهما.

وقال نائب مفوض الشرطة النيوزلندية جون تيمز في بيان له ان الشرطة أكدت وفاة شخص آخر في مستشفى أسترالي الليلة الماضية نتيجة الجروح التي اصابته اثر البركان وتعد ثاني حالة وفاة في المستشفى الأسترالي الذي نقل إليه عدد من الجرحى.

من جهتهم أوضح أطباء ان ربع مليون سنتيمتر مربع من الجلد استخدم حتى الآن في محاولتهم لإنقاذ أرواح المصابين.

يذكر أن 47 شخصا معظمهم من السياح الأستراليين كانوا على الجزيرة عندما انفجر البركان في 9 ديسمبر الماضي وأصيبوا بجروح متفاوتة بسبب الرماد المحترق والبخار.

وفتحت سلطات نيوزلندا تحقيقاتها حول سبب سماح وكالات السفر بنقل السياح إلى الجزيرة رغم رفع الجهات المختصة مستوى الإنذار من خطر ثوران البركان.