برشلونة يبدأ إجراءات فسخ عقد فالفيردي

كشف تقرير صحفي إسباني، عن كواليس جديدة حول اجتماع مجلس إدارة نادي برشلونة، لحسم مصير إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الأول.

ووفقًا لإذاعة “راديو كتالونيا” الإسباني، فإن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا، أخبر فالفيردي خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم، أنه سيتواصل مع وكلائه لبدء إجراءات فسخ العقد.

وخرج بارتوميو وفالفيردي من الاجتماع دون التعليق على أي تفاصيل دارت بينهما، في ظل الوضع المُعقد حاليًا.

وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، والعمل على إقالته.

وكانت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، قد أفادت أن جارسيا بيمينتا المدير الفني الحالي لفريق الشباب، هو المرشح لتولي القيادة الفنية للبارسا حتى نهاية الموسم.