محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 14 يناير 2020

منذ دقيقة واحدة
أضف تعليق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
14 يناير 2020

حالة الطقس
نهارًا:
بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة أمطار متفرقة .

ليلاً:
شديد البرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 16°
الحرارة الصغرى: 06&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق