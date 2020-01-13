حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 14 يناير 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة أمطار متفرقة .



ليلاً:

شديد البرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 16°

الحرارة الصغرى: 06°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.