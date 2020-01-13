“أعتذر عن الكذب عليكم لمدة 13 عاماً”.. استقالة مذيعة بالتلفزيون الإيراني الرسمي

استقالت مذيعة محطة تلفزيون الرسمي الإيراني غيلار جباري، الاثنين، وقالت عبر حسابها الرسمي في انستغرام: كان من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أؤمن بقتل مواطني بلدي. أعتذر عن الكذب عليكم على التلفزيون لمدة 13 عاماً”.

وشهدت طهران ومدن أخرى تظاهرات احتجاجية بعد اعتراف السلطات الإيرانية بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية عقب إقلاعها من مطار الخميني الدولي في العاصمة مما أدى مقتل 176 راكبا معظمهم من الإيرانيين.

وأظهرت منشورات للشرطة الإيرانية في زي مكافحة الشغب تضرب المحتجين بالعصي في الشارع.

لكن وسائل إعلام رسمية نقلت عن قائد شرطة طهران حسين رحيمي، نفيه إطلاق النار على المحتجين، وقال المسؤول الأمني البارز، إن “أفراد الشرطة لديهم أوامر بضبط النفس”.

وأثار الحادث غضبا دوليا عارما، علما أنه وقع أثناء استهداف إيران بالصواريخ قوات أمريكية في العراق.