وكيل فالفيردي: إرنستو ينتظر فسخ عقده مع برشلونة

أكد إيناكي إيبانيز وكيل أعمال إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، أن الأخير ينتظر قرار فسخ عقده مع البارسا.

وحضر إيبانيز جلسة مع إدارة برشلونة، من أجل التفاوض حول فسخ عقد فالفيردي.

وقال إيبانيز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “فالفيردي ينتظر قرار فسخ العقد”.

وأضاف: “هذه ليست أفضل لحظة لأي مدرب”.

وكان من المتوقع إعلان برشلونة مساء اليوم إقالة فالفيردي، وتعيين كيكي سيتين المدير الفني السابق لريال بيتيس بدلا منه، لكن التقارير أفادت بأن الأمر سيتم غدا الثلاثاء.

وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، والعمل على إقالته، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.