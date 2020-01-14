قال رئيس مجلس الادارة والمدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك دعيج الابراهيم الصباح انه احال موضوع (الاختراق) الذي تعرض له حساب الوكالة على احد وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) يوم الاربعاء الموافق 8 يناير 2020 الى النيابة العامة لاجراء تحقيق عادل وشفاف تجاه هذه السابقة التي تستهدف النيل من سمعة ومكانة وكالة الانباء الكويتية ومصداقيتها ودورها الاعلامي.

واضاف الشيخ مبارك الدعيج في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان وكالة الانباء الكويتية لن تسمح مطلقا بأي تجاوز أو انحراف أو خطأ يسيئ أو يضر بمصداقيتها ولن تتهاون في محاسبة المخطئ مهما كان.

واكد التزام (كونا) التام بمسؤولياتها الوطنية واستمرار دورها الرائد في دعم الجهود والانجازات التي تحققها الكويت ومساندة مواقفها الثابتة المشهودة تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية والعمل على تعزيز سياستها الحكيمة وتوطيد علاقاتها الدولية واعلاء مكانتها في العالم.

واشار الشيخ مبارك الدعيج في بيانه الى التقرير الذي بثته الوكالة يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2020 حول مقتل مسؤول عسكري ايراني والذي اثار لغطا شعبيا وقال انه اصدر تعليماته في الحال بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابساته وتحديد المسؤولية القانونية عن الخطأ الذي تسبب في ذلك.

وقال انه تم رفع نتائج التحقيق الى معالي وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري مؤكدا تقديره الكبير لمعاليه على دعمه المتواصل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ومتابعة ومساندة جهودها المستمرة من اجل اداء رسالتها الاعلامية بالشكل الذي يلبي تطلعات المواطنين ويليق بمكانة الكويت ودورها الاقليمي والدولي.