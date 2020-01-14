الناطق باسم الحكومة: مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه برنامج عمل الحكومة

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم ان مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه اليوم الثلاثاء برنامج عمل الحكومة وأرسله إلى مجلس الأمة تنفيذا للمادة (98) من الدستور.

وقال المزرم في تصريح صحفي ان البرنامج الحكومي الذي أخذ بعين الاعتبار المدة الدستورية المتبقية لانتهاء الفصل التشريعي ال15 يقوم على ثلاثة محاور أساسية (مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة) و(استكمال برنامج التحول الرقمي والالكتروني للخدمات الحكومية) و(خارطة طريق لتطوير الادارة الحكومية).

واضاف ان البرنامج يتضمن الاستمرارية في تنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية للدولة في المواعيد الزمنية المحددة.