وزير التربية يشكل لجنة تحقيق في ما يثار حول تسريب الاختبارات

وجه وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود هلال الحربي بتشكيل لجنة عاجلة لبحث وتقصي الملابسات التي شهدتها اختبارات الصف الثاني عشر، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال 30 يوماً.

ونوهت وزارة التربية بأن اللجنة ستختص كذلك بإعادة تقييم آليات توزيع الاختبارات على المدارس، وتحديد مكامن الخلل، بالإضافة إلى تحديث آليات العمل لضمان سرية الاختبارات.

وأكدت وزارة التربية حرصها على تلافي كافة الملاحظات التي قد تؤثر على سير الاختبارات، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الخارجين عن اللوائح المنظمة للعمل.