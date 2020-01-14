أعرب مدرب (برشلونة) الجديد الإسباني كيكي سيتين اليوم الثلاثاء عن سعادته بتولي مهمة تدريب الفريق الأول في النادي مؤكدا استعداده للتحدي الجديد. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس النادي جوزيب بارتوميو في ملعب (كامب نو) بعد التوقيع على عقده الممتد لغاية 30 يونيو 2022 انه لم يتوقع أبدا ان يتم اختياره لتدريب الفريق معربا عن شكره العميق لبارتوميو. وشدد على ان هدفه هو الفوز بكل ما هو ممكن مع الفريق مشيرا إلى ان (برشلونة) ليس لديه طريق آخر سوى التفوق على نفسه عاما تلو الآخر وتحقيق أكبر عدد ممكن من الألقاب بالإضافة إلى اللعب بشكل جيد. من جانبه شكر بارتوميو سيتين لقبوله هذا التحدي كما شكر المدرب السابق إرنستو فالفيردي على كل ما قدمه للنادي على مدار سنتين ونصف قضاهما فيه مشيرا في سياق الحديث عن أسباب تغييره إلى ان الديناميكيات لم تكن الأفضل على الرغم من النتائج الجيدة. ولفت في هذا السياق إلى ان الفريق يحتاج إلى التغيير وإلى دفعه فنية جديدة من أجل الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك. وأدار سيتين (61 سنة) الحصة التدريبية الأولى للفريق في وقت سابق اليوم قبل تقديمه بشكل رسمي أمام الصحفيين في الملعب. ويذكر ان (برشلونة) أعلن ليلة الاثنين الماضي اقالة فالفيردي وتعيين المدرب الفني السابق لفريق (ريال بيتيس) خلفا له لغاية 30 يونيو 2022.

وذكرت التقارير الإخبارية المحلية خلال الأيام القليلة الماضية ان إدارة (برشلونة) كانت تعتزم انهاء حقبة فالفيردي لسوء النتائج وآخرها الخسارة بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي استضافته المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي وهو الأمر الذي فجر غضب الجماهير لاسيما ان (برشلونة) كان ودع آخر نسختين من دوري أبطال أوروبا ضد روما وليفربول.