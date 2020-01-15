اظهرت بيانات احصائية تركية اليوم الأربعاء أن الكويتيين جاؤوا في المرتبة السادسة من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في العام الماضي.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الاحصاء التركية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 1903 عقارات في 2019 ليحتلوا المرتبة السادسة بعد العراقيين الذين تصدروا القائمة بشراء 7596 عقارا في حين جاء الايرانيون ثانيا بشراء 5423 عقارا ثم الروس بعدد 2893 والسعوديون بعدد 2208 والأفغان بعدد 2191 عقارا.

وأشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا حققت ارتفاعا في العام الماضي بنسبة 7ر14 بالمئة مقارنة بعام 2018 مبينة ان العدد الاجمالي للمبيعات بلغ 45483 عقارا في عام 2019.

ولفت الى ان مدينة اسطنبول كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في 2019 اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 20857 عقارا تلتها (أنطاليا) بعدد 8951 ثم أنقرة بعدد 2539 و(بورصا) بعدد 2213 عقارا.

وكانت مؤسسة الاحصاء التركية أعلنت في وقت سابق ان الكويتيين جاؤوا بالمرتبة الخامسة من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في عام 2018 بشراء 2199 عقارا وفي المرتبة الثالثة في عام 2017 بشراء 1691 عقارا.