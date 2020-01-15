وفيات يوم الاربعاء 15 يناير 2020

مشعل راشد سليمان الجطيلي، 60 عاماً، شيع، الرجال: أبرق خيطان ، ق 5 ، شارع ناصر الجبري ، م 37، النساء: الرقة ، ق 6 ، ش 2 ، م 106، ت: 51546266، 55442228.

خليفه صالح عبدالله الرشيدي، 85 عاماً، شيع، النهضة ، ق 2 ، ش 206 ، م 2،ت: 99639317.

فهد جاسر محمد الجاسر، 27 عاماً، شيع، الرجال: الخالدية ، ق 4 ، ش 49 ، م 7 ، ديوان الوهيب، النساء: الخالدية ، ق 3 ، ش 33 ، م 211 ، مقابل فرع الجمعية، ت: 67777339,

معصومة علي عبدالله عزيز الشيرازي، أرملة، قاسم محمد باقر، 71 عاماً، شيعت، الرجال والنساء: الشامية ، ق 6 ، ش 62 ، م 15 ، حسينية الشامية، النساء بعد صلاة العصر، ت: 97926688، 94455352.