كاسياس أسطورة حراسة المرمى مرشحا لرئاسة الاتحاد الإسباني

يعتزم خافيير تيباس رئيس الدوري الإسباني تقديم اقتراح إلى إيكر كاسياس حارس بورتو الحالي وريال مدريد السابق بالترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني الكروي لمواجهة لويس روبياليس بالانتخابات.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن روبياليس الرئيس الحالي للاتحاد سيعقد انتخابات الرئاسة في النصف الثاني من شهر مارس القادم، قبل مباراتي منتخب إسبانيا الوديتين، وفي حال تقدم كاسياس بالترشح، فستكون المنافسة بين الرئيس الحالي وواحد من أساطير الكرة الإسبانية، وإذا لم يقدم على هذه الخطوة، فإن روبياليس سيبقى في منصبه بشكل تلقائي حتى عام 2024.

ويدرس كاسياس هذه الخطوة جيدا قبل اتخاذ قراره النهائي، لأن الإقدام عليها يعني اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، والانشغال بالأمور الإدارية في السنوات اللاحقة.

وتعرض كاسياس البالغ 38 عاما في الأول من مايو الماضي، لأزمة قلبية خلال تدريباته مع فريق بورتو ونقل على إثرها للمستشفى، حيث أجريت له عملية جراحية طارئة، تكللت بالنجاح، لمعالجة انسداد في شرايين القلب.

ونشأ كاسياس في ريال، منذ عام 1990، ومضى معه لإحراز كل الألقاب الممكنة وأبرزها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات والدوري الإسباني خمس مرات.

وانتقل كاسياس من ريال إلى بورتو عام 2015 وأحرز في صفوفه بطولة الدوري المحلي الموسم الماضي.

وأصبح كاسياس شخصية رمزية مهمة في كرة القدم والرياضة عموما في إسبانيا، بعد الفوز بثلاثية تاريخية (كأس أوروبا 2008، مونديال 2010، كأس أوروبا 2012).

وجسد كاسياس صورة الرياضي صاحب اللياقة البدنية العالية، وخاض في العام الماضي مباراته الألف في مسيرته الاحترافية، كما أنه مدد عقده مع بورتو في مارس حتى عام 2020، ويتضمن العقد الجديد خيار التمديد لعام إضافي، وقد أشار اللاعب الى إمكانية بقائه مع النادي البرتغالي حتى سن الـ 40.

المصدر: “ماركا”