تعيين أول فتاة مسلمة في منصب واعظة دينية بوزارة الدفاع الأمريكية

عين سِلاح الجو الأمريكي أول فتاة مسلمة في منصب واعظة دينية في القوات المسلحة ووزارة الدفاع الأمريكية.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية على حسابها بموقع “تويتر” صوراً للملازم ثاني صالحة جابين أثناء مراسم تخريجها وتقليدها رتبتها العسكرية.

وعلقت على الصور: “الملازم ثاني صالحة جابين، أول امرأة مسلمة بمنصب واعظة دينية في سِلاح الجو ووزارة الدفاع الأمريكية خلال مراسيم التخرج ووضع الرتبة العسكرية بتاريخ 18 ديسمبر 2019”.

وحصلت جابين وهي من أصل هندي، على تأييد الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية وتقلدت منصبها كواعظة بدءاً من تاريخ تخرجها.

وأبانت جابين أنها قدمت إلى أمريكا لدراسة الماجستير في إدارة الأعمال لتنطلق بعدها في ذلك العالم، إلا أنها قررت دراسة الإسلام بهدف فهم هويتها كمسلمة، وذلك بعد تعرضها لتعصب في أمريكا.

وأضافت أنها قررت لاحقاً الانضمام للجيش لتغطية نفقات دراستها وتسهيل حصولها على الجنسية الأمريكية.